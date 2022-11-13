На Театральной площади заметили раздетого «регулировщика»
В Рязани на Театральной площади сняли на видео полуголого мужчину, который стоял посередине проезжей части и размахивал руками. Видео опубликовал Rzn Life вечером в воскресенье, 13 ноября.
В Рязани на Театральной площади сняли на видео полуголого мужчину, который стоял посередине проезжей части и размахивал руками. Видео опубликовал Rzn Life вечером в воскресенье, 13 ноября.
«В центре Рязани засняли обнаженного регулировщика», — сообщил автор ролика.