На Первомайском проспекте грузовик снес знак пешеходного перехода

В Рязани в воскресенье, 13 ноября, около 14:00, тягач с полуприцепом-платформой снес знак «Пешеходный переход» со светофором. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани в воскресенье, 13 ноября, около 14:00, тягач с полуприцепом-платформой снес знак «Пешеходный переход» со светофором. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам очевидца, инцидент произошел на Первомайском проспекте, 37. Водитель поворачивал с улицы Дзержинского.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что пострадавших нет. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.