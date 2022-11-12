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В Сасовском районе жители проголосовали за объединение с городом Сасово
Жители Сасовского района проголосовали за объединение района и города. Публичные слушания прошли в районной администрации в пятницу, 11 ноября. Об этом рассказала глава администрации Сасово Евгения Рубцова.

Жители Сасовского района проголосовали за объединение района и города. Публичные слушания прошли в районной администрации в пятницу, 11 ноября. Об этом рассказала глава администрации Сасово Евгения Рубцова, которой о результатах слушаний сообщил глава администрации района Сергей Макаров, сообщает «МедиаРязань».

Обсуждение прошли в трех поселениях и в административном центре. Жители проголосовали за объединение района и города. Напомним, 8 октября Сасовская районная Дума поддержала инициативу Совета депутатов Придорожного сельского поселения о создании единого муниципального образования — Сасовский муниципальный округ.

Инициатива направлена в Рязанскую областную Думу. В Сасове публичные слушания по этому вопросу пройдут 16 ноября.