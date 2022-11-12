В Москве зафиксировали температурный рекорд за всю историю наблюдений

В столице России побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Воздух на главной городской метеостанции на ВДНХ к 10:00 в субботу, 12 ноября, прогрелся до +9,6 градуса. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

В столице России побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Воздух на главной городской метеостанции на ВДНХ к 10:00 в субботу, 12 ноября, прогрелся до +9,6 градуса. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

«В городе побит температурный рекорд для 12 ноября за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений», — отметил представитель метеобюро в комментарии « Интерфаксу ».

Предыдущий максимум для этого дня наблюдался 12 ноября 2010 года, он составил +9,3 градуса. По прогнозу, температура воздуха в столице на 9-10 градусов превысит среднеклиматическую норму. Ветреная и аномально теплая погода сохранится до конца выходных.