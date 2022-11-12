Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
11°
Вск, 13
11°
Пнд, 14
ЦБ USD 60.22 -1.02 12/11
ЦБ EUR 61.54 0.54 12/11
Нал. USD 63.51 / 65.98 11/11 16:05
Нал. EUR 63.51 / 65.99 12/11 11:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
11 759
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
21 682
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
18 847
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
22 508
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Москве зафиксировали температурный рекорд за всю историю наблюдений
В столице России побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Воздух на главной городской метеостанции на ВДНХ к 10:00 в субботу, 12 ноября, прогрелся до +9,6 градуса. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

В столице России побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Воздух на главной городской метеостанции на ВДНХ к 10:00 в субботу, 12 ноября, прогрелся до +9,6 градуса. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

«В городе побит температурный рекорд для 12 ноября за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений», — отметил представитель метеобюро в комментарии «Интерфаксу».

Предыдущий максимум для этого дня наблюдался 12 ноября 2010 года, он составил +9,3 градуса. По прогнозу, температура воздуха в столице на 9-10 градусов превысит среднеклиматическую норму. Ветреная и аномально теплая погода сохранится до конца выходных.