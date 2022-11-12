В Дашково-Песочне разгромили новую остановку

В Рязани на улице Новоселов вандалы устроили погром на новом остановочном комплексе. Об этом сообщается в группе «Рязанский формат».

В Рязани на улице Новоселов вандалы устроили погром на новом остановочном комплексе. Об этом сообщается в группе «Рязанский формат».

На фото видно, что неизвестные разбили сразу два стекла на остановке напротив Сбербанка. Эта остановка недавно была отремонтирована в рамках нацпроекта части улицы Новоселов.

В мэрии прокомментировали, что заявление в правоохранительные органы будет написано, а вопрос восстановления разбитого стекла проработают.