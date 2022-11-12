Убившего одноклассника в школе Ставропольского края травили в школе

В Ставропольском крае устанавливают все обстоятельства, при которых школьник до смерти избил одноклассника. Убивший был жертвой травли, выяснила корреспондент «Известий».

В Ставропольском крае устанавливают все обстоятельства, при которых школьник до смерти избил одноклассника. Убивший был жертвой травли, выяснила корреспондент «Известий».

Трагедия произошла в станице Борсуковской. У 15-летнего школьника произошел конфликт с одноклассником из-за испачканной мелом одежды. Ребята пошли выяснять отношения во время большой перемены на пустыре, недалеко от школы. Один из мальчиков попал ногой в грудь оппонента, тот упал на землю и потерял сознание. Реаниматологи на месте пытались спасти жизнь ребенка, но он скончался, не приходя в сознание. Как сообщили в СК, мальчик передавил подростку сонную артерию.

«Его в классе, говорят, жестко травмировали, буллинг присутствовал. Но этот мальчик, который умер, с ним как-то поддерживал отношения. То есть они сидели за одной партой», — рассказал об убившем один из школьников.

Подростка допросили, возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Р. Ф. Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти школьника в Ставропольском крае, убитого одноклассником из-за испачканной одежды. Ход расследования дела контролирует центральный аппарат С. К. России .

Напомним, ранее сообщалось, что конфликт между девятиклассниками случился на перемене в школе станицы Барсуковской. Илья измазал мелом пиджак Ярославу. Последний обиды не стерпел и ударил ногой в грудь товарищу.