Подрыв автомобильного моста в Херсонской области попал на видео

В сети появилось видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области. Кадры опубликовали «Известия».

В сети появилось видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области. Кадры опубликовали «Известия».

На видео попала яркая вспышка, за которой последовал взрыв.

Накануне было опубликовано видео подрыва Антоновского моста в Херсоне. Разрушились дорожное полотно и пролеты моста. Сооружение является единственным автомобильным переходом через Днепр в Херсоне. Сообщалось, что украинские военные многократно обстреливали его при помощи американских реактивных систем залпового огня HIMARS.