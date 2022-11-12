На участке трассы М5 в Рязани восстановили движение после ДТП

Движение на участке трассы М5 «Урал» в Рязани 12 ноября обеспечено в полном объеме. С 00:15 на 190-м километре автодороги движение осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Все полосы открыты.

Движение на участке трассы М5 «Урал» в Рязани 12 ноября обеспечено в полном объеме. С 00:15 на 190-м километре автодороги движение осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Все полосы открыты.

Напомним, с 17:30 дорогу закрыли, в 18:30 пустили реверс.

Авария произошла в пятницу, 11 ноября, на 190 километре трассы М5 «Урал». Под железнодорожным мостом в районе Храпова произошло ДТП с участием грузовика.