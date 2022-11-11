Житель Сапожка ответит в суде за убийство собутыльника

Инцидент произошел в феврале 2022 года.

Житель Сапожка ответит в суде за убийство собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В феврале 2022 года 44-летний мужчина выпивал со знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт и злоумышленник сильно избил собутыльника. Через несколько дней от полученных травм мужчина умер в больнице.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Материалы дела направлены в суд.