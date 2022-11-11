«Зеленый сад» проведет газ жителям Борок

«Зеленый сад» проведет газ жителям Борок. Об этом сообщили в компании.

10 ноября управляющий директор компании Андрей Оришкевич встретился с жителями микрорайона и обсудил варианты помощи местным жителям.

Застройщик в рамках комплексного благоустройства территории бывшего шпалозавода запланировал масштабное преобразование инженерных коммуникаций — газа, канализации, электросетей.

«Зеленый сад» уже начал работы по прокладке линии электропитания, монтажу опор освещения, установке светильников, за свой счет протянул в поселок Борки газовую ветку и оборудовал газовую подстанцию. Теперь по инициативе руководства компании речь идет о газификации соседних с бывшим шпалозаводом домов. До конца этого года трем семьям, в том числе многодетной, «Зеленый сад» поможет провести газ в дом.

Сейчас люди, которые живут в 10 минутах езды на автомобиле от центра Рязани, покупают газовые баллоны. В поселке у шпалозавода нет магазина, аптеки, школа находится в трех километрах.

При реализации градостроительной концепции «Зеленого сада», которая получила название «Великий Коловрат», микрорайон получит мощный импульс для развития. В проекте предусмотрены: