«Зеленый сад» проведет газ жителям Борок. Об этом сообщили в компании.
10 ноября управляющий директор компании Андрей Оришкевич встретился с жителями микрорайона и обсудил варианты помощи местным жителям.
Застройщик в рамках комплексного благоустройства территории бывшего шпалозавода запланировал масштабное преобразование инженерных коммуникаций — газа, канализации, электросетей.
«Зеленый сад» уже начал работы по прокладке линии электропитания, монтажу опор освещения, установке светильников, за свой счет протянул в поселок Борки газовую ветку и оборудовал газовую подстанцию. Теперь по инициативе руководства компании речь идет о газификации соседних с бывшим шпалозаводом домов. До конца этого года трем семьям, в том числе многодетной, «Зеленый сад» поможет провести газ в дом.
Сейчас люди, которые живут в 10 минутах езды на автомобиле от центра Рязани, покупают газовые баллоны. В поселке у шпалозавода нет магазина, аптеки, школа находится в трех километрах.
При реализации градостроительной концепции «Зеленого сада», которая получила название «Великий Коловрат», микрорайон получит мощный импульс для развития. В проекте предусмотрены:
- рекультивация почвы;
- очистка прибрежной зоны водоема и Луковского леса;
- создание орнитологического парка «Белые птицы»;
- строительство первой в Рязани набережной Оки;
- проектирование современной дорожно-уличной сети;
- строительство нового теплового пункта;
- МФЦ;
- кабинет врача общей практики;
- опорный пункт полиции;
- проект школы и детского сада.