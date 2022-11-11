В Спасской ветстанции спасли совенка

Птенца принесли ветврачам местные ученики, которые нашли совенка рядом со школой.

В Спасском районе спасли совенка, который врезался в стену. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Птенца принесли ветврачам местные ученики, которые нашли совенка рядом со школой. Совенок при полете врезался в стену, упал и больше не мог подняться

Раненую птицу отнесли специалистам.

Специалисты ветстанции осмотрели совенка. У него на голове образовалась большая гематома и пострадал правый глаз.

«Три дня мы капали ему капли, кормили и поили. И наш пациент пошел на поправку: открыл глаза и стал бодрым. Когда мы окончательно убедились, что совенок здоров, отпустили его, и он благополучно улетел по своим делам», — рассказала Ксения Буштак, начальник районной ветстанции.