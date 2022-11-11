Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
Сбт, 12
12°
Вск, 13
11°
ЦБ USD 60.22 -1.02 12/11
ЦБ EUR 61.54 0.54 12/11
Нал. USD 63.51 / 65.99 11/11 16:05
Нал. EUR 63.57 / 66.19 11/11 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
11 178
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
21 078
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
18 291
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
21 925
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Спасской ветстанции спасли совенка
Птенца принесли ветврачам местные ученики, которые нашли совенка рядом со школой.

В Спасском районе спасли совенка, который врезался в стену. Об этом пишет ИД «Пресса».

Птенца принесли ветврачам местные ученики, которые нашли совенка рядом со школой. Совенок при полете врезался в стену, упал и больше не мог подняться

Раненую птицу отнесли специалистам.

Специалисты ветстанции осмотрели совенка. У него на голове образовалась большая гематома и пострадал правый глаз.

«Три дня мы капали ему капли, кормили и поили. И наш пациент пошел на поправку: открыл глаза и стал бодрым. Когда мы окончательно убедились, что совенок здоров, отпустили его, и он благополучно улетел по своим делам», — рассказала Ксения Буштак, начальник районной ветстанции.