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В Шиловском районе 33-летний мужчина на «Рейндж Ровере» насмерть сбил подростка

В Шиловском районе насмерть сбили 15-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 10 ноября, примерно в 20:17 на 286-м километре автодороги М5 «Урал».

33-летний житель Мордовии на автомобиле Range Rover сбил 15-летнего юношу, который, по предварительной информации, пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Подросток от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.