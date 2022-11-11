В Санкт-Петербурге электропоезд отрезал молодому человеку голову

Инцидент произошел в пятницу, 11 ноября, около 09:00 в районе Купчино на железнодорожном переезде «Воздухоплавательный Парк — проспект Славы».

В Санкт-Петербурге электропоезд отрезал молодому человеку голову. Об этом пишет сайт «Невские новости».

Инцидент произошел в пятницу, 11 ноября, около 09:00 в районе Купчино на железнодорожном переезде «Воздухоплавательный Парк — проспект Славы».

На Белградской улице около дома № 26 21-летний уроженец Тверской области переходил пути и попал под электропоезд. От полученных травм он умер на месте. Источник издания сообщил, что мужчине отрезало голову.

Уточняется, что молодой человек переходил пути в наушниках, они лежали рядом с телом.

Электропоезд сбил 21-летнего мужчину на перегоне, находящемся на Белградской улице, утром в пятницу, 11 ноября. Он переходил пути в наушниках.