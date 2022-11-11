Ночью и днем субботы, 12 ноября, в Рязанской области усилится ветер.
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС. Ночью и днем субботы, 12 ноября, в Рязанской области усилится ветер. Порывы могут достигать 13-18 метров в секунду. Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101, 8 (4912) 21-63-04 (единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области).
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