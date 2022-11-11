В рязанской маршрутке произошла драка
Подрались двое мужчин, пассажиры пытались их остановить.
В рязанской маршрутке произошла драка между пассажирами. Об этом сообщил
Инцидент произошел 10 ноября в маршрутке № 99, ехавшей из Горрощи в сторону центра города.
Отмечается, что между двумя мужчинами завязалась потасовка. По данным издания, один из них начал обвинять другого, что тот недавно украл у него деньги. Конфликт перерос в драку.
Пассажиры пытались остановить мужчин. Один из них вышел из маршрутки на остановке «Музучилище», а другой остался в салоне.