В Рязани выпустят каталог приложений для туристов

Каталог выйдет в преддверии Нового года. Тираж издания составит 700 экземпляров.

В Рязани выпустят новый единый каталог предложений для туристов, сообщили в Агентстве развития туризма.

Агентство развития туризма Рязанской области готовит к выпуску новый единый каталог предложений для туристов «Про Рязань». Публиковаться в нем могут участники индустрии гостеприимства Рязани.

Как сообщили в ведомстве, каталог поможет туристам не перечитывать множество промофлаеров и оставаться в курсе актуальной информации.

Каталог выйдет в преддверии Нового года. Тираж издания составит 700 экземпляров.