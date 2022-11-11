В Рязани военный блогер провел встречу с подписчиками

Встреча прошла в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит».

В пятницу, 11 ноября, в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит» в Рязани оружейный эксперт и блогер Константин Лазарев, известный как Lazarev Tactical, встретился с подписчиками.

«Я никогда не думал, что буду работать в оружейной тематике, потому что гуманитарий. Работал обычным журналистом. В военную тему попал абсолютно случайно. Снимал фильм про погибшего сотрудника ЦСН ФСБ России Дениса Пудовкина и приходилось связываться с силовыми структурами для получения информации. Оброс знакомствами в разных подразделениях, начал для них снимать и писать. А так как я видел их работу на тренировках, стрельбах, связанную с оружием, заинтересовался этим и начал изучать. И вот так постепенно вошел в военную тематику», — поделился Лазарев.

Рязанцы задавали вопросы по оружию. Например, как к нему удается получить доступ. Лазарев рассказал, что чаще всего «все упирается в бюрократию».

«Так как оружия закреплены за определенными подразделениями или производственными предприятиями, сначала пишешь кучу бумажек на предоставление оружия с целью патриотического воспитания населения. После тебе их подписывают и дают доступ в подразделении или предприятии под присмотром специалистов», — отметил Лазарев.

В конце встречи военный блогер рассказал, что в субботу в стрелковом центре «Полигон» в Дубровичах проведет первый обучающий семинар «Уверенный пользователь „АК“».