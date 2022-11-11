В Рязани таксист украл сумку с диджейским оборудованием

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).

В Рязани таксист украл сумку с диджейским оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 21-летний житель Рязани и рассказал, что у него пропала сумка с оборудованием — ноутбуков, микшерским пультом и наушниками. Он пояснил, что недавно перевозил оборудование от знакомого и по пути перегружал сумку из одной машины в другую.

Оперативники опросили местных жителей, которые видели, как водитель такси загружал в салон сумку, похожую на пропавшую, но пассажиров рядом не было.

Таксиста нашли и задержали. Выяснилось, что накануне он продал родственникам в другой регион микшерский пульт, похожий на пропавший. 27-летний мужчина рассказал, что в тот вечер наметил на одной из остановок общественного транспорта большую сумку. Увидев в ней оборудование, он решил забрать его себе. После этого часть похищенного он продал.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).