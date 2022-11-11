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В Рязани осудят 19-летнего молодого человека, расчленившего школьницу

В Рязани осудят 19-летнего молодого человека, который задушил и расчленил 15-летнюю школьницу. Об этом пишет «Мещерская сторона».

Убийство произошло в январе 2021 года. Бабушка девочки обратилась в полицию и сообщила, что 15-летняя внучка ушла погулять и пропала. Правоохранители возбудили уголовное дело. К поиску пропавшей подключились знакомые семьи и волонтеры.

Девочку нашли мертвой. Тело подростка, разрезанное на куски, было выброшено в мусорных пакетах в контейнер. Останки были обнаружены и идентифицированы.

Следователи сообщили, что девочка жила в Рязани с отцом, иногда ночевала у бабушки. Она училась в девятом классе.

«Училась плохо. Она очень хотела скорее стать взрослой и зарабатывать деньги самой. И тут судьба свела ее с молодым человеком, чуть старше нее, но уже перешагнувшим порог совершеннолетия. 19-летний рязанец планировал „зарабатывать“ на наркотиках, но он хотел заняться еще и их производством», — рассказало издание.

Для сбыта ему нужны были пособники. Он предложил девочке заняться совместным «бизнесом».

После того, как она согласилась, молодой человек передумал. Он пообщался с ней и решил, что зря связался со школьницей. Рязанец понял, что девочка «подворовывала» наркотики, а также он боялся, что она расскажет кому-то о его преступных планах. Молодой человек решил, что ее надо «устранить».

Для этого он снял квартиру, куда заманил ребенка под предлогом передачи первой партии товара для сбыта. Он задушил девочку, воспользовавшись ее замешательством. Труп рязанец перенес в ванную, где расчленил с помощью туристического топора. Фрагменты тела молодой человек расфасовал по пакетам и выбросил в контейнер на улице. Процесс убийства он описал в своем дневнике.

Через две недели после произошедшего его поймали. Уголовное дело в отношении рязанца направили в суд 28 октября 2022 года.