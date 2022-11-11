В Подмосковье водитель грузовика насмерть сбил женщину и уехал с места ДТП на такси

На улице Маркова грузовой Peugeot выехал из двора по газону и сбил 47-летнюю женщину.

В Подмосковье водитель грузовика насмерть сбил женщину и уехал с места ДТП на такси. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

Авария произошла в пятницу, 11 ноября, около 07:00. На улице Маркова грузовой Peugeot выехал из двора по газону и сбил 47-летнюю женщину.

Пострадавшая получила серьезную травму головы и умерла на месте.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что после аварии водитель грузовика вышел из машины, сел в такси и уехал. Сообщается, что его задержали.