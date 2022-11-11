В Новосибирске маршрутка столкнулась с легковушкой, погибли два человека
Авария произошла в пятницу, 11 ноября, в Ленинском районе.
В Новосибирске маршрутка столкнулась с легковушкой, погибли два человека. Об этом пишет
Авария произошла в пятницу, 11 ноября, в Ленинском районе. На пересечении улиц Титова и Широкой маршрутка столкнулась с легковым автомобилем.
В ДТП погибли два человека, они находились в легковушке. Еще восемь человек пострадали.
Последствия аварии сняли на видео очевидцы.
Видео Life.ru