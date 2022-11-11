В Новосибирске маршрутка столкнулась с легковушкой, погибли два человека

Авария произошла в пятницу, 11 ноября, в Ленинском районе.

В Новосибирске маршрутка столкнулась с легковушкой, погибли два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Авария произошла в пятницу, 11 ноября, в Ленинском районе. На пересечении улиц Титова и Широкой маршрутка столкнулась с легковым автомобилем.

В ДТП погибли два человека, они находились в легковушке. Еще восемь человек пострадали.

Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

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