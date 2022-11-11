В Новомичуринске столкнулись две иномарки
По словам очевидцев, Mercedes двигался со второстепенной дороги с выключенными фарами, когда в него въехал Lifan.
В Новомичуринске столкнулись две иномарки. Об этом
Авария произошла в четверг, 10 ноября, в 17:00 на въезде в Новомичуринск около заправки.
По словам очевидцев, Mercedes двигался со второстепенной дороги с выключенными фарами, когда в него въехал Lifan. От удара у Mercedes зажало водительскую дверь. Мужчину освободили до приезда спасателей другие водители.
Водителям обеих иномарок оказали медпомощь на месте ДТП. Проводится проверка.