В Новомичуринске столкнулись две иномарки

По словам очевидцев, Mercedes двигался со второстепенной дороги с выключенными фарами, когда в него въехал Lifan.

В Новомичуринске столкнулись две иномарки. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в четверг, 10 ноября, в 17:00 на въезде в Новомичуринск около заправки.

По словам очевидцев, Mercedes двигался со второстепенной дороги с выключенными фарами, когда в него въехал Lifan. От удара у Mercedes зажало водительскую дверь. Мужчину освободили до приезда спасателей другие водители.

Водителям обеих иномарок оказали медпомощь на месте ДТП. Проводится проверка.