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В Хабаровском крае мужчина убил таксиста на кладбище и сжег его из-за автомобиля
Уголовное дело возбудили по пункту к части 2 статьи 105 и части 4 статьи 166 УК РФ («Убийство человека с целью облегчить совершение другого преступления, неправомерное завладение автомобилем»).

В Хабаровском крае мужчина убил таксиста на кладбище и сжег его из-за автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Инцидент произошел в начале ноября в Амурске. 24-летний местный житель вызвал знакомого водителя такси и попросил отвезти его на кладбище. Там мужчина несколько раз удали таксиста палкой по голове, сел за руль машины, отвел тело к одному из сел, где продолжил избивать пострадавшего монтировкой. Когда таксист умер, злоумышленник поджег тело и уехал.

Как уточняет краевая прокуратура, останки сожженного тела потерпевшего обнаружены на кладбище села Хурба Комсомольского района.

Уголовное дело возбудили по пункту к части 2 статьи 105 и части 4 статьи 166 УК РФ («Убийство человека с целью облегчить совершение другого преступления, неправомерное завладение автомобилем»).

Злоумышленника задержали.

Ранее сообщалось, что в Тульской области ранее судимая рязанка обокрала таксиста.