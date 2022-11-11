В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

В Уголовный кодекс предлагается внести статью 151.3, ответственность по которой будет наступать, если человека уже привлекали к административной ответственности.

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Об этом сообщил РБК .

Поправки еще не обсудил профильный комитет, а финальная таблица поправок еще не сформирована.

В Уголовный кодекс предлагается внести статью 151.3, ответственность по которой будет наступать, если человека уже привлекали к административной ответственности.

За нарушение предлагается наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год. В случае, если нарушение совершилось среди несовершеннолетний, максимальная санкция составит до трех лет лишения свободы.

Если пропаганда была повторной с применением СМИ или интернета, предлагается лишать свободы на срок до двух лет, а если среди несовершеннолетних — до пяти лет. Также поправки вводят наказание за пропаганду педофилии. Если подозреваемый подвергался наказанию за это, ему грозит срок до четырех лет.

Кроме того, согласно поправкам, за повторную пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и информации, способной вызвать желание сменить пол, грозит срок до двух лет.