Установлены подозреваемые в убийстве 14-летнего подростка в Москве

Следственный комитет установил подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка. Об этом пишет «Лента.ру».

Двое подозреваемых появились в деле об убийстве подростка. Правоохранители отметили, что они избили несовершеннолетнего и заставили его снять одежду.

После этого фигуранты покинули столицу. Их в ближайшее время проверят на причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что 14-летнего подростка насмерть избили на «стрелке». Предположительно, после нападения восьмиклассник потерял сознание и умер от переохлаждения.