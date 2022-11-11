Студентам Рязанского агротехнологического университета присудили стипендии Россельхозбанка

9 ноября 2022 года студентам Рязанского агротехнологического университета вручили Свидетельства о присвоении звания « Стипендиат А. О. «Российский сельскохозяйственный банк» в 2022—2023 учебном году.

Пять студентов и аспирант Рязанского агротехнологического университета стали стипендиатами Россельхозбанка. Свидетельства вручил руководитель регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин. Также в мероприятии участвовали Александр Шемякин, ректор Рязанского агротехнологического университета, и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Виталий Костиков. Руководители поздравили обладателей именных стипендий, при этом отметили высокий уровень их подготовки как специалистов для аграрного сектора, и то, что данная существенная поддержка будет способствовать формированию нового поколения профессионалов для отрасли.

«Мы благодарны Россельхозбанку за включение нашего университета в стипендиальную программу. Присуждение именных стипендий студентам проходит уже не первый год. И, как показала практика, такая поддержка обучающихся серьезно стимулирует их успеваемость и активность» — отметил Александр Шемякин.

Чтобы стать обладателем стипендии от РСХБ необходимо соответствовать строгим критериям: иметь только отличные оценки, научные публикации, а также участвовать в научно-исследовательской деятельности, конференциях, выставках, семинарах и находить возможность быть активным участником общественной и культурной жизни университета.