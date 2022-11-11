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Рязанской области выделят средства на капремонт четырех школ искусств
Павел Малков отметил значимость федеральной поддержки для сферы культуры.

Федеральный центр направит в Рязанскую область 295 млн рублей на поддержку культуры. Столь масштабную помощь, как сообщает пресс-служба регионального правительства, область получил впервые.

Губернатор Павел Малков заявил, что на эти деньги отремонтируют четыре детские школы искусств, семь библиотек получат статус модельных.

«В следующем году регион получит дополнительно более 295 млн рублей на поддержку отрасли культуры. Из них 250 млн направят на реконструкцию и капитальный ремонт четырех детских школ искусств. 45 млн потратят на создание семи модельных библиотек», — сказал Малков.

Кроме того, планируется отремонтировать ДШИ № 5 в Рязани, объекты в поселках Сараи и Елатьма, и в Кораблине. Модельные библиотеки откроют в Рязани на базе филиалов № 7 и № 10, а также в Скопине, поселке Пителино и Шилово, деревне Хирино Рязанского района и селе Можары Сараевского района.

Глава региона отметил значимость федеральной поддержки для сферы культуры.

«По инициативе президента, детские школы искусств получили особый статус. Там создаются необходимые условия для сохранения и развития уникальной отечественной системы подготовки творческих кадров. А модельные библиотеки становятся в регионе настоящими мультимедийными центрами, востребованными людьми. Это особенно важно для жителей сельских районов», — подчеркнул губернатор.