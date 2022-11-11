Рязанец чуть не убил жену

В Рязани задержали мужчину, который чуть не убил жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции прибыли на вызов 33-летней рязанки, которая сообщила, что ее пытался убить 36-летней супруг. Ранее мужчину судили за угрозу убийством.

Выяснилось, что супруги выпивали. В какой-то момент мужчина накинулся на жену и попытался задушить ее, но она вырвалась. Пьяный рязанец схватил со стола нож и пригрозил, что зарежет супругу. Она испугалась за свою жизнь и выбежала на улицу. Женщина обратилась к полицейским, которые успокоили мужчину.