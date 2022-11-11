Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды

В понедельник, 14 ноября, холодную воду отключат на восьми рязанских улицах.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Информацию разместили на сайте мэрии.

В понедельник, 14 ноября, холодную воду до 17:00 отключат по следующим адресам:

улица Новоселов, дома №№ 18, 20, 22, 24;

улица Советской Армии, дом № 15-а (школа № 62);

улица Куйбышевское шоссе, дома с 36 по 51 (с буквами и корпусами);

улица Связи, дома №№ 29 (Техпром), 25 (Альфа-М), 23 (Леонардо), 21, 10 корпус 1, 10, 11 (МКУ «Техобеспечение»), 11-а (МКУ «Техобеспечение»), 12, 12-а, 13, 14 (МКУ «Техобеспечение»), 15, 15-а (библиотека-филиал № 6), 17 (Издательство «Пресса»), 17, 17-а (школа № 38), 18, 19, 20, 22 (городская поликлиника № 12), 22, 2-г, 5/4, 7, 8/2 (МКУ «Техобеспечение»), 9;

улица 1-я Прудная, дома №№ 1/ 2, 10, 11, 12 (с/т «кирпичник»), 14/10, 16, 16-а, 18-а (детский сад № 105), 20 корпус 1, 20-б (детский сад № 105), 21, 22, 23 (с/т «кирпичник»), 9, 23, 24, 24-а, 2-а, 2-б, 2-в, 6, 7, 8, 9;

улица 2-я Прудная, дома №№ 11, 13, 2;

улица Прудный проезд, дома №№ 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6;

улица Соколовская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 12/5 (МКУ «Техобеспечение»), 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2-а, 2-б, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 30, 3-б, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5-а, 6 корпус 1, 6, 7 корпус 1, 7, 8, 9, 9-а.

Также с 09:00 до 17:00 снизят подачу холодной воды в поселке Мирном и на улице Новоселковской, в домах №№ 13 (полк ППС), 17 (логистическая компания), 11 (кинологи).

Подвоз воды организуют по адресу: улица Связи, дом № 17-а (школа № 38).