Россиянам рассказали, кому с 1 января повысят зарплаты

С 2022 года в России вырастет минимальный размер труда (МРОТ), поэтому повысятся зарплаты некоторых категорий сотрудников. Об этом сообщило агентство « Прайм ».

В беседе с изданием доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что работодатель должен индексировать зарплату в связи с ростом цен на товары и услуги.

«Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель», — рассказала специалист.

Она отметила, что рост будет у тех, чья заработная плата зависит от МРОТ, а также у тех, кто работает в государственном секторе. В коммерческом секторе индексация будет происходить по-разному. Эксперт разъяснила, что индексация зарплат обычно проходит не с 1 января, а позже, когда будут известны финансовые результаты за год. Иванова-Швец добавила, что обычно это происходит с марта-апреля.