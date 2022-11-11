Политолог оценил возможность прорыва украинской армии вглубь России

Политолог назвал решение «вполне логичным» со стороны Киева.

Вооруженные силы Украины способны перенести боевые действия на территорию России. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко, пишет «МК».

Политолог назвал решение «вполне логичным» со стороны Киева. Он считает, что при окончательном отводе российских войск на левый берег Херсонского плацдарма, ВСУ займут небольшую дугу от Каховского водохранилища до стыка границ Луганской, Харьковской областей.

Специалист рассказал, что ВСУ могут создать группировку «в 20-30 тысяч человек, которая начала бы движение прямо на Москву». По его мнению, из-за эффекта внезапности за одну ночь можно ворваться в Белгород, Курск, Орел или Брянск.

«За 7-8 часов колонна военной техники, если она пересечет границу в районе Глухова, дойдет до столицы при скорости 70 километров в час», — дал прогноз политолог.

По его словам, ВСУ могут даже перерезать стратегические шоссе — от смоленского до рязанского, а также выйти к МКАДу и проскочить до Кремля.

Специалист считает такой ход событий реальным, поскольку в России нет «серьезных контингентов», которые находились бы на границе между Москвой и Черниговом или Харьковом. Он отметил, что войска расположены в других регионах.

«Если ночью ворваться крупной группировкой, к утру в Кремль могут пойти доклады о захвате городов. Сразу военным будет трудно сориентироваться, в каком направлении идет наступление», — отмечает Ищенко.

Кроме того, политолог добавил, что от попытки ворваться на территорию России киевским властям «хуже не будет». Он объяснил, что такую попытку могут предпринять, чтобы посмотреть, как быстро среагирует Россия.

Он объяснил это тем, что Украине грозит изменение государственного строя, отставка политической «верхушки», изменение украинской политики.

Также Ищенко отметил, что авантюра может быть предпринята, поскольку у ВСУ нет шансов прорваться на Донбассе. Он считает, что более реально найти «дырку» на границе, где стоят пока только пограничники.

«Я не знаю, решится ли на это украинское командование, хватит ли у него сил, но терять им нечего», — резюмировал эксперт.