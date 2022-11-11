На Ставрополье школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды

На Ставрополье школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды, пишет Telegram-канал 112.

Конфликт между девятиклассниками случился на перемене в школе станицы Барсуковской. Илья измазал мелом пиджак Ярославу. Последний обиды не стерпел и пробил ногой в грудь товарищу. Илья потерял сознание. Привести ученика в чувство не смогли ни педагоги, ни прибывшие врачи скорой помощи. Мальчик скончался.

Ярослава задержали и доставили в следственный отдел. Тело погибшего школьника направили на вскрытие.