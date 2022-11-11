Мошенники обманули двух рязанцев на 1,2 миллиона рублей

Мошенники обманули двух рязанцев на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

За один день двое жителей Железнодорожного района лишились 800 и 450 тысяч рублей, доверившись мошенникам, которые по телефону представились сотрудниками службы безопасности банка.

Деньги злоумышленники обманом заставили получить в кредит под высокие проценты и перевести на так называемые «безопасные» счета, которые оказались банковскими счетами и номерами сотовых телефонов физических лиц.

В полиции предупредили, что мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов и обманывают людей. Рязанцам напомнили, что по номеру телефона не нужно сообщать данные карты и коды подтверждения операций, а также персональные данные.