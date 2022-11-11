Момент аварии на улице Циолковского попал на видео

ДТП произошло в четверг, 10 ноября, на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова.

Момент аварии на улице Циолковского попал на видео. Кадры опубликовали в группе «Дороги Рязани».

ДТП произошло в четверг, 10 ноября, на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова.

На видео видно, как одна из машин решила перестроиться в правую полосу, но водитель не учел расстояние до впереди идущей машины и столкнулся с ней.

Ранее об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.