Минобороны: завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра

Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено.

Минобороны России завило о завершении переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра, пишет РИА Новости. В пять утра переброска завершена.

По заявлению военного ведомства, при переходе на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено.