МИД: Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал журналистам, что Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

В МИД заявили о готовности России к диалогу по Украине без предварительных условий.

Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал журналистам, что Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, пишет РИА Новости.

«Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас», — сказал Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

«Если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся. Но опять-таки — у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий», — отметил замминистра.