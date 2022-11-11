Медведев заверил россиян, что «все вернется домой»

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал не впадать в паникерство, не давать «повода для радости врагу» и заверил, что «все вернется домой», в Россию.

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал не впадать в паникерство, не давать «повода для радости врагу» и заверил, что «все вернется домой». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», — написал в пятницу в своем Telegram-канале.

Как считает Медведев, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет». «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — посоветовал он.