Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-13 ноября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязанском цирке продолжаются показы шоу «Счастливый билет». Рязанский музыкальный театр 12 ноября покажет мюзикл «Алые паруса» композитора Максима Дунаевского, в основе которого лежит одноименное произведение Александра Грина. В Концертном зале Рязанской филармонии 12 ноября выступит скрипач Родион Замуруев с ансамблем Mobilis. В МКЦ 12 ноября зрители увидят комедию интересных положений «Любовнички». А 13 ноября в Концертном зале Филармонии с сольным концертом выступит известный гитарист ДиДюЛя.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».