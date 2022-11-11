Из-за ДТП на Южной окружной временно перекрыли участок трассы

Под железнодорожным мостом в районе Храпова произошло ДТП с участием грузовика.

Из-за ДТП на Южной окружной временно перекрыли участок трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Авария произошла в пятницу, 11 ноября, на 190 километре трассы М5 «Урал». Под железнодорожным мостом в районе Храпова произошло ДТП с участием грузовика.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», движение в районе аварии сильно затруднено.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в аварии никто не пострадал.

Видео Сергея Агапкина