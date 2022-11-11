Из Рязани отправились на службу мобилизованные из Тульской области

Призванные в течение месяца проходили подготовку и боевое слаживание в одном из воинских соединений Рязанской области.

Из Рязани отправились к местам выполнения боевых задач мобилизованные из Тульской области. Губернатор области Алексей Дюмин приехал проводить бойцов. Об этом пишет издание «Тульские новости».

Призванные в течение месяца проходили подготовку и боевое слаживание в одном из воинских соединений Рязанской области. Они проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях.

«Сегодня Вооруженные силы России мужественно борются с геноцидом нацистского киевского режима. Отстаивают интересы страны, народа и сотен тысяч мирных граждан Донбасса. И вы, настоящие патриоты, встаёте в строй защитников Родины», — сказал Алексей Дюмин.

Военнослужащим выдают дополнительно закупленные предметы обмундирования и экипировки. Также в регионе установлены дополнительные меры поддержки для мобилизованных и членов их семей.

Перед отправкой личный состав благословил протоиерей Георгий Чернышов.