В полиции назвали виновника ДТП в Новомичуринске
Им оказался 50-летний житель Кораблинского района, управлявший Mercedes Benz.
Виновником ДТП в Новомичуринске оказался 50-летний житель Кораблинского района, управлявший Mercedes Benz. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительной информации, он не предоставил преимущество проезда и допустил столкновение с автомобилем Lifan, за рулем которого был 48-летний житель Пронского района.
Авария произошла в четверг, 10 ноября, в 17:00 на въезде в Новомичуринск около заправки. От удара у Mercedes зажало водительскую дверь. Мужчину освободили до приезда спасателей другие водители. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.