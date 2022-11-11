В полиции назвали виновника ДТП в Новомичуринске

Им оказался 50-летний житель Кораблинского района, управлявший Mercedes Benz.

Виновником ДТП в Новомичуринске оказался 50-летний житель Кораблинского района, управлявший Mercedes Benz. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, он не предоставил преимущество проезда и допустил столкновение с автомобилем Lifan, за рулем которого был 48-летний житель Пронского района.

Авария произошла в четверг, 10 ноября, в 17:00 на въезде в Новомичуринск около заправки. От удара у Mercedes зажало водительскую дверь. Мужчину освободили до приезда спасателей другие водители. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.