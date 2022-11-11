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«Фотодом» пригласил на прогулку по Тбилиси конца прошлого столетия
Выставка откроется в 16:00 15 ноября.

В музейно-выставочном центре имени Е. Н. Каширина «Фотодом» состоится открытие выставки «Тбилиси — Рязань», на которой впервые зрителям будут представлены графические работы члена Союза художников СССР Маргариты Будылевой, созданные ею в технике офорт, линогравюра и литография в 80-х годах прошлого века в Грузии. Об этом рассказали в «Фотодоме».

Выставка откроется в 16:00 15 ноября. Маргарита Левкоевна Будылева родилась в Тбилиси. В 1977 году окончила Тбилисскую государственную академию художеств по специальности станковая графика (ведущие преподаватели — Сергей Кобуладзе, Динара Нодия и Теймураз Кубанейшвели), работала в археологической экспедиции, и фондах Государственного музея истории Грузии имени Симона Джанашия, принимала участие в проекте по оформлению конвертов пластинок в тбилисском филиале фирмы «Мелодия».В 1994 году Маргарита Будылева переехала из Тбилиси в Рязань. В ее багаже, в том числе было несколько папок с печатной графикой — литографиями и офортами. Они и будут представлены в «Фотодоме».

"Разглядывая их через тридцать лет после создания, могу сказать, что эти работы точнее фотографии передают облик и образ Тбилиси 80-х годов, — комментирует свои произведения автор, — жизнь города и его обитателей накануне больших и трагических потрясений. На фотографию, которая гордится своей документальность, зачастую попадает много деталей, неважных для фиксируемого образа".

Маргарита Ливкоевна Будылева — участник выставочной жизни Рязани. В настоящее время художник пишет маслом, делает коллажи и создает традиционные и авторские куклы, преподает живопись, рисунок, композицию и графические техники в художественной школе № 1 Рязани.

Выставка «Тбилиси — Рязань» будет открыта в «Фотодоме» до 10 декабря, с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья. «Фотодом» расположен по адресу: улица Почтовая, дом № 58, второй этаж. Вход свободный.