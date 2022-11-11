Эксперт раскрыл способ обмана через электронные чеки

Электронные чеки могут быть опасными для потребителя,
Он отметил, что покупатель вправе согласиться на электронный чек. Как объяснил Щербаков, именно в этот момент клиент магазина может стать жертвой обмана. Ведь проще проверить, не насчитали ли лишнего, по бумажному чеку, не отходя от кассы.
Способ обмана остаётся неизменным: продавец может пробить два товара вместо одного или провести его как более дорогой.
Если же документ не сохранился, специалист советует проверить видеозапись, фиксирующую покупку, или сослаться на свидетельские показания согласно ст. 493