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Эксперт раскрыл способ обмана через электронные чеки
Так проще начислить лишнего.

Электронные чеки могут быть опасными для потребителя, пишет агентство «Прайм». Как именно покупатели могут пострадать от электронного носителя, изданию рассказал доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Виктор Щербаков.

Он отметил, что покупатель вправе согласиться на электронный чек. Как объяснил Щербаков, именно в этот момент клиент магазина может стать жертвой обмана. Ведь проще проверить, не насчитали ли лишнего, по бумажному чеку, не отходя от кассы.

Способ обмана остаётся неизменным: продавец может пробить два товара вместо одного или провести его как более дорогой.

Если же документ не сохранился, специалист советует проверить видеозапись, фиксирующую покупку, или сослаться на свидетельские показания согласно ст. 493 ГК Р. Ф. Также покупатель вправе обратиться к представителю магазина, если на ценнике указана одна сумма, а на кассе пробили более высокую.