Бывшего сотрудника администрации Касимовского района осудят за мошенничество

В Касимовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника администрации. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В 2020 году обвиняемый от имени брата, который не знал о происходящем, арендовал и мошенническим путем присвоил земельный участок, находящийся в государственной собственности. Стоимость участка составляла более 100 тысяч рублей, но экс-сотрудник администрации выкупил его за 1054 рубля, 11 копеек.

Уголовное дело в отношении мошенника направили в суд.