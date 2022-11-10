В Рязанской области разыскивают 47-летнего Игоря Рузлева

В мае мужчина ушел из дома в Касимове и не вернулся. Его разыскивают в рамках проведения процессуальной проверки.

В Рязанской области разыскивают 47-летнего Игоря Рузлева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В мае 2022 года мужчина ушел из дома в Касимове и не вернулся. Его разыскивают в рамках проведения процессуальной проверки.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Особые приметы: заикается, отсутствуют четыре передних верхних зуба, шрам над левой бровью. Страдает эпилепсией.