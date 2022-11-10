В Рязанской области поздравили сотрудников УМВД с профессиональным праздником

В День сотрудника органов внутренних дел России ряд отличившихся сотрудников получили очередные специальные звания. Также наградили ветеранов и остальных правоохранителей ведомственными наградами и подарками.

В Рязанской области сотрудники УМВД России отмечают профессиональный праздник. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В День сотрудника органов внутренних дел России ряд отличившихся сотрудников получили очередные специальные звания. Также наградили ветеранов и остальных правоохранителей ведомственными наградами и подарками.

Также с поздравительными речами перед сотрудниками выступили начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко.

Кроме того, состоялось торжественное возложение цветов к Мемориалу сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей и на фронтах Великой Отечественной войны. Цветы возложили начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, заместитель начальника УМВД — начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев, заместитель начальника УМВД — начальник Следственного управления полковник юстиции Антон Решетов, заместитель начальника УМВД полковник внутренней службы Андрей Краснов и Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко.

Возложение цветов сопровождалось залпами оружейного салюта.