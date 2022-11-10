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В Рязани прошел одиночный пикет с требованием отправить мэра Елену Сорокину в отставку
Одиночный пикет провел гражданский активист Эдуард Щаулин. Пикет прошел в защиту Рязанского кремля и за отставку главы администрации Рязани Елены Сорокиной. Он стоял с плакатом «Защитим Кремль. Сорокину в отставку».

В Рязани прошел одиночный пикет с требованием отправить мэра Елену Сорокину в отставку. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщило издание «Вид Сбоку».

Как сообщает издание, одиночный пикет провел гражданский активист Эдуард Щаулин. Пикет прошел в защиту Рязанского кремля и за отставку главы администрации Рязани Елены Сорокиной. Он стоял с плакатом «Защитим Кремль. Сорокину в отставку».

Поводом для этого стали публичные слушания по проекту застройки территории бывшего шпалозавода в Борках. Они прошли 2 ноября. При этом многих неравнодушных граждан на слушания не пустили. В зале в основном находились приведенные застройщиком «Зеленый сад» участники и пресса.

Неравнодушные граждане выступили проекта застройки, так как при заявленной высоте домов нарушится панорама рязанского кремля. Однако председатель комиссии, и.о. замглавы администрации Рязани Олег Федин подписал положительные заключения о результатах публичных слушаний.

Фото «Вид Сбоку»