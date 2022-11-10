В Рязани осудят мужчин, изнасиловавших двух рязанок 19 лет назад

Преступление произошло в 2003 году.

В Рязани осудят мужчин, изнасиловавших двух рязанок 19 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следователи раскрыли уголовное дело 2003 года: двое неизвестных изнасиловали двух 18-летних рязанок.

С помощью современных методов исследования вещественных доказательств специалисты установили генетический профиль одного из злоумышленников.

Мужчина сознался в преступлении и рассказал о своем соучастнике.

Отмечается, что материалы дела в ближайшее время направят в суд.