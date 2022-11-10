В Рязани осудят мужчин, изнасиловавших двух рязанок 19 лет назад
Преступление произошло в 2003 году.
В Рязани осудят мужчин, изнасиловавших двух рязанок 19 лет назад. Об этом
Следователи раскрыли уголовное дело 2003 года: двое неизвестных изнасиловали двух 18-летних рязанок.
С помощью современных методов исследования вещественных доказательств специалисты установили генетический профиль одного из злоумышленников.
Мужчина сознался в преступлении и рассказал о своем соучастнике.
Отмечается, что материалы дела в ближайшее время направят в суд.