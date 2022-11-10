В офисе Зеленского начали рассуждать о предварительных условиях переговоров

Об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского начали рассуждать о предварительных условиях переговоров. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса Михаила Подоляка.

Он заявил, что Киев будет считать своим партнером того, кто согласится на условия, выдвинутые Украиной.

«Мы будем считать партнером того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях… Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает». — сказал Подоляк.

Он также заявил, что США не оказывают давления на Украину по вопросам, связанными с мирными переговорами, так как американцы — союзники Киева и поддерживают их во всем.