В офисе Зеленского начали рассуждать о предварительных условиях переговоров
Об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского начали рассуждать о предварительных условиях переговоров. Об этом в четверг, 10 ноября,
Он заявил, что Киев будет считать своим партнером того, кто согласится на условия, выдвинутые Украиной.
«Мы будем считать партнером того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях… Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает». — сказал Подоляк.
Он также заявил, что США не оказывают давления на Украину по вопросам, связанными с мирными переговорами, так как американцы — союзники Киева и поддерживают их во всем.