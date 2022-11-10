В Европе призвали договориться с Россией о «разделе» Украины

Бельгийский сенатор призвал отказаться от эскалации, которую поощряет Белый дом, договориться с Россией о «разделе» Украины и снять санкции.

В Европе призвали договориться с Россией о «разделе» Украины. Об этом бельгийский сенатор Ален Детекс рассказал в интервью французскому изданию Causeur, пишет РИА Новости .

Политик заявил, что Европе надо пересмотреть политику в отношении России и Украины.

«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению», — сказал Детекс.

Он отметил, что санкции наносят ущерб самой Европе, а выгоду от них получают США, поставляя европейским странам вооружение и газ.